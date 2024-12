Superguidatv.it - Amici e Uomini e Donne vanno in vacanza per Natale 2024: quando ritornano dopo le feste (nel 2025)

Stop alla programmazione di. Domenica 22 dicembreè andata in onda la consueta puntata pomeridiana del talent condotto da Maria De Filippi ma il giorno, lunedì 23 dicembre, né il dating dei sentimenti néandranno in onda. Vediamo insiemeritorneranno in programmazione.non va in onda: stop durante leDomenica 22 dicembre è andata in onda con l’ultima puntata di quest’anno di. Il talent di Maria De Filippi ha visto come ospiti i Negramaro mentre giudici delle gare saranno Eleonora Abbagnato (per il ballo); e un trio composto da Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci (per il canto). A essere eliminata, tra le lacrime dei ragazzi, è stata Teodora.Il giorno, lunedì 23 dicembre,non andrà in onda. Come ogni anno, sia il talent chenon verranno trasmessi durante lenatalizie e a Capodanno.