Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al Pronto soccorso: "Serve un posto di polizia a Faenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ennesimaal. È quella avvenuta venerdì a, terminata con l’arresto di un 24enne che aveva accompagnato un amico e che si è scagliato sia contro gli operatori che contro i carabinieri. L’episodio accende di nuovo il dibattito sulle aggressioni nei: "Occorre iniziare a mettere in atto una serie di azioni di natura preventiva che partono da una maggiore presenza delle forze dell’ordine – commenta Paolo Palmarini, segretario regionale Uilfpl –. A volte questo non basta, ma vista la situazione la presenza delle forze dell’ordine dovrebbe essere garantita almeno in tutti gli ospedali con un afflusso di particolare rilevanza: quindi nella nostra provincia a Ravenna, Lugo e". Neldiattualmente è presente la vigilanza privata ma non undi: "Un potenziamento non è più rinviabile, anche attraverso il ministero degli Interni, per fare in modo che in tutti idel Paese sia presente – prosegue Palmarini –.