Abruzzo24ore.tv - Aciam, il rischio privatizzazione: scatta l'allarme sulla gestione delle quote pubbliche

L'Aquila - Gianpaolo Lugini lancia l’allertatrasformazione diin società privata: dubbi sulle procedure e implicazioni per i comuni soci. “Di recente, il Comune di Avezzano ha approvato la cessionepropriein, confermando i timori che avevamo espresso in passato. Quando, insieme ad altri quattro comuni, ci opponemmo alla modifica dello statuto, avevamo avvertito che questa trasformazione da società mista pubblico-privata a una totalmente privata avrebbe obbligato gli enti locali a uscire dalla società. Purtroppo, quanto previsto si sta concretizzando,” ha dichiarato il consigliere regionale Gianpaolo Lugini, membro della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo. Lugini sottolinea la sua preoccupazione per le conseguenze della modifica dello statuto, che consente il passaggio disotto il controllo privato.