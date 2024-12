Ilfattoquotidiano.it - Abbiategrasso, riammesso a scuola lo studente che aveva aggredito il prof: “Irregolarità nel processo che ha portato alll’espulsione”

L’Ufficio Scolastico Regionale (Urp) ha deciso di riammettere in classe losedicenne di, in provincia di Milano, protagonista di un episodio di violenza avvenuto lo scorso 15 ottobre, durante il qualeun suoessore.L’organo di garanzia regionale, secondo quanto ridal quotidiano Il Giornale, è intervenuto contro la decisione presa dall’istituto scolastico di espellere definitivamente l’allievo. Secondo l’Urp, la misura punitiva dell’espulsione andava rivista, in quanto è emerso che nella decisione di espulsione non sarebbe stata coinvolta adeguatamente la famiglia del ragazzo, che non era stata inclusa nella composizione allargata del consiglio di classe, la quale avrebbe dovuto valutare le circostanze e le eventuali misure disciplinari.L’Urp ha inoltre sottolineato come la mancata partecipazione dei familiari del ragazzo aldecisionale fosse una violazione dei principi di coinvolgimento delle famiglie nelle questioni scolastiche, soprattutto quando si tratta di misure così gravi.