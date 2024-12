Zielinski accende la sfida tra Napoli e Inter e lancia la frecciata a De Laurentiis | parole al veleno

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio– Piotrha acceso laa distanza trae hato unanei confronti di Aurelio DeTra le ultimissime calciodi giornata, arrivano anchealdi Piotrnei confronti del patron Aurelio De. L’ex centrocampista azzurra, ora in forze all’, ha acceso laa distanza tra i due club pienamente coinvolti nella lotta scudetto e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il polacco, dopo 8 anni alha scelto di abbracciare i colori nerazzurri, con i quali sta vivendo una buona stagione in termini personali.Due i gol segnati fin qui, entrambi nella partita contro la Juventus finita per 4-4. Poco il minutaggio in campionato, di più in Champions League, dove ha ottenuto il passaggio al turno successivo.