Ilrestodelcarlino.it - "Tutto esaurito pure in albergo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’unico giorno dell’anno in cui siamo chiusi è Natale; nei giorni vicini, invece, abbiamo già ricevuto moltissime prenotazioni per il ristorante tanto da essere già pieni – afferma Aldo Zeppilli, titolare del bar ristorante il Centrale in piazza della Libertà, e degli alberghi Le dimore del Centrale e i Mecenati a Macerata –. Siamo stati aiutati anche dall’, che è pieno allo stesso modo. È il primo anno che riempiamo il locale così tanto tempo prima rispetto ai giorni di festa: gli altri anni, eravamo abituati a prenotazioni dell’ultimo minuto, mentre quest’anno è andata già molto bene con il. Anche per quanto riguarda i prezzi proposti ci siamo mantenuti in linea con gli altri anni, forse con lievissimi aumenti".