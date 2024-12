Ilfattoquotidiano.it - “Tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni. Teo è il padre di mia figlia, ha fatto anche del bene”: la ex di Mammucari, Thais Wiggers, a Verissimo

“L’intervista di Teoa Belve? In quel momentolacon cui ioda 18, e poi alla fine un dialogo non puoi averlo”.parla del rapporto con il comico e conduttore tv con cui in passato ha avuto una relazione turbolenta. Dalla loro unione è nata laJulia, oggetto di un monologo chefece a “Le iene” e sul quale la modella brasiliana si dice in totale disaccordo. Ospite di “” nella puntata in onda il 21 dicembre,, ex velina di “Striscia la notizia”, ricorda la storia con: “Noi ci siamo veramente innamorati. Siamo due persone di carattere forte, quindi c’è stata grande passione, per noi non ci sono mezze misure. È stata una storia turbolenta, un po’ di tira e molla”.La relazione finisce quando Julia ha un anno e mezzo: “Non era finito l’amore ma dovevamo dividere le nostre strade per ildi nostra, perché non stavamo più” fa sapere, che ritrovatasi single torna a vivere a Milano mentrerimane a Roma.