Tennis Arnaldi | Australian Open? Non ho mai giocato benissimo ma Melbourne è come una seconda casa

All’inizio della nuova stagionetica manca ancora un po’, ma Matteoè già in Australia. Proprio da, ilta azzurro ha partecipato a una puntata del podcast ufficiale dell’, parlando del suo rapporto con il torneo ma anche con la terra dei canguri, a lui particolarmente cara. La fidanzata di, Mia Savio, è infattia e Matteo trascorre molto tempo nel paese.Un sanremese in Australiauna. Insieme alla mia ragazza abbiamo preso un appartamento e viviamo insieme. Sono arrivato qui a fine novembre. I vantaggi? Innanzitutto qui è estate mentre in Italia è inverno. Inoltre ho l’opportunità di allenarmi bene, negli stessi campi e con le stesse palle del torneo. Il mio obiettivo per quest’anno è quello di essere più aggressivo.