Vanityfair.it - Susanna Tamaro: «Sono stata una bambina vittima di bullismo, ho vissuto la sofferenza. Oggi ci nutriamo di spazzatura, di immagini dove il criminale vince. Dobbiamo ripartire dall’educazione»

Per trovare fiducia in sé stessi bisogna avere coraggio, come fa il protagonista dell'ultimo libro per ragazzi appena pubblicato dalla scrittrice: «Ho una sindrome autistica ma quando ero piccola non si aveva una grande conoscenza di queste cose. Ho iniziato terapie a base di farmaci a 6-7 anni»