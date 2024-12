Servizi culturali, dalla Pisana 5 milioni per i vincitori del bando

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 22 dicembre 2024 – “Ringrazio gli operatori della cultura per la grande partecipazione in risposta al nostro avviso pubblico, ben 176 proposte di gran pregio, e sono lieta di annunciare i 26 progetti, che riceveranno 5complessivi per idee di visionaria qualità, che consentiranno al sistema Lazio di confermarsi come eccellenza nel panorama culturale,valorizzazione all’accoglienza,sostenibilità al gradiente tecnologico”.Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, alo civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre in occasione della pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento relativi all’Avviso pubblico del 12 agosto 2024 finalizzato alla riqualificazione dei, in funzione della valorizzazione del territorio laziale, che ha visto 26 progetti ammessi al finanziamento, per euro 4.