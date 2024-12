Sport.quotidiano.net - Serviva una vittoria, contro Piacenza la Libertas non ha fallito: 76-64

Livorno, 22 dicembre 2024 –unanello ssalvezza al PalaMacchial’Assigecoe laLivorno non ha, conquistando un successo mai veramente in discussione a partire dal secondo quarto. Una partita non bellissima per gli amaranto ma giocata nel modo giusto ellata con relativa tranquillità, concedendo il vantaggio asolo sul +5 a metà primo quarto. Dal secondo parziale in poi i padroni di casa mantengono sempre il vantaggio, non permettendo mai alla squadra di coach Manzo di prendere ritmo e rendersi veramente pericolosa. Alla fine il tabellone recita 76-64 e il PalaMacchia amaranto può far festa. Un successo fondamentale che fa uscire dalla zona playout lae allontana in modo forse definitivo la zona retrocessione diretta.