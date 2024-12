Saka si allontana zoppicando per smorzare la gioia dell’Arsenal dopo la doppietta di Jesus al Crystal Palace

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-21 20:06:18 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Bukayoè uscitodalla partitaalaver apparentemente modificato il tendine del ginocchio destro.Il nazionale inglese è durato solo 24 minuti al Selhurst Park prima di dover essere sostituito da Leandro Trossard.si è infortunato nell’atto di crossare dalla fascia destra mentre l’Arsenal cercava di segnare il terzo gol in un’apertura frenetica. Ha subito alzato la mano per segnalare alla panchina che non tutto andava bene e poi si è stretto la parte posteriore della gamba destra. Se n’è andatoil trattamento.Bukayoviene ritirato24 minuti per un infortunio muscolare #CRYARS pic.twitter.com/QEJH6ci1jL— Premier League (@premierleague) 21 dicembre 2024ha aiutato l’Arsenal a passare in vantaggio quando il suo cross è stato trasformato sul secondo palo da Gabriel