Agi.it - "Note di Natale" in piazza san Pietro con Allevi, Baglioni, Bocelli e Bolle

Leggi su Agi.it

AGI - Si terrà martedì 24 dicembre su RAI1 in prima serata, dopo la Messa serale della Vigilia e il rito di inaugurazione del Giubileo presieduto da Papa Francesco, “del– Speciale Giubileo” l'evento che unisce musica, cultura e tradizione. Il programma, condotto da Eleonora Daniele, accompagnerà, daSan, gli spettatori nell'atmosfera della Notte Santa con le voci di artisti eccezionali come Andrea, Claudio, Giovanni, il coro della Cappella Giulia della Basilica di San, la violinista Anastasiya Petryshak e i passi di danza di Robertoin un cammino che si fa metafora di avvicinamento alla Porta Santa. “Ledel”, primo evento dell'anno Giubilare, introdurrà il pubblico di Rai1 nel racconto e nell'atmosfera di un rito antichissimo con le parole del Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di Sanin Vaticano e Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, e di Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, in collegamento dalla Grotta della Natività a Betlemme.