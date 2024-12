Anteprima24.it - Montecorvino Pugliano, il cordoglio del sindaco Chiola per la morte di Antonio D’Arcangelo

Tempo di lettura: 2 minutiEra originario diil venticinquenne che si trovava alla guida di una smart questa mattina quando è rimasto fermo sull’autostrada A2 all’altezza di Pontecagnano per un problema alla sua vettura ed è stato travolto e ucciso da un’altra macchina giunta nello stesso tratto autostradale. Probabilmente, la BMW è stata sorpresa dall’auto ferma e non è riuscita ad evitarla.A piangere la scomparsa diè tutta la comunità diche lavorava come commesso in un negozio del Centro commerciale nei pressi del quale è avvenuta la tragedia probabilmente stava andando a lavoro. Il, Alessandro, ha scritto un post su Facebook. “La nostra comunità piange la prematura scomparsa di, nostro caro concittadino vittima di un tragico incidente stradale.