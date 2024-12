Ilgiorno.it - Milano, l’infermiere vittima dell’aggressione omofoba: “Ho risposto agli insulti e sono stato preso a pugni”

– Gli. Poi un pugno in testa. "Ho provato tanta rabbia in quel momento, non potevo tacere. Ho urlato "fatevi i c. vostri". Ed è scattata la violenza". Ivano Cipollaro, milanese di 45 anni, èaggredito nella notte tra sabato e domenica a, in via Santa Rita, mentre tornava a casa mano nella mano con il suo compagno. Violenza. Cosa è successo esattamente? "Era una normalissima serata. Io, cheun infermiere dell'ospedale San Carlo, ho finito il turno alle 21 eandato a mangiare insieme al mio compagno in un ristorante sushi in piazza Miani, zona Barona. Ci siamo rilassati, abbiamo anche scattato un selfie al tavolo. Poi, verso mezzanotte, siamo tornati a casa a piedi. Camminavamo mano nella mano. A un certo punto, in via Santa Rita da Cascia, un gruppetto di cinque uomini ci ha visti.