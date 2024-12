Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: primo affresco della carriera per Selina Grotian

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:25 Clamoroso ultimo giro di Paulina Fialkova, che stampa per un decimo Richard! Niente podio frnacese!!!15:24 Signore e signori, inchiniamoci a, la prima “millennial” a salire sul podio, lo fa vincendo!!!Auchentaller volata via da Simon, deve resistere ad Hauser per la 7^ posizione! Trabucchi chiuderà 17^. Elvira potrebbe recuperare 27? in un giro su Auchentaller? Lo scopriremo presto. E’ a -11?.Fialkova a 8? dal podio a un chilometro dalla fine!GIRO 5/5 – Attenzione! Auchentaller mantiene 10? di margine su Simon, deve rimanere a vista di Minkkinen che è 3? davanti all’azzurra. Sarebbe una top 6 preziosissima!15:21 Trabucchi 11^ ma stanno arrivando in tante.GIRO 5/5 – Attenzione a Fialkova che ha 10? di ritardo su Richard per il terzo posto.