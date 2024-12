Cultweb.it - Last Christmas, come finisce la commedia del 2019 con protagonista Emilia Clarke

termina in estate, con Kate intenta a scrivere sul proprio diario personale mentre è seduta sulla panchina celebrativa dedicata a Tom. Mentre guarda verso l’alto, è pronta a ricominciare la propria vita.Londra, 2017. Kate () è un aspirante cantante che lavoraelfo in un negozio di addobbi natalizi. Un giorno, mentre si trova al lavoro, conosce Tom (Henry Golding). Dopo l’ennesima audizione fallimentare, la ragazza riceve un invito dallo stesso ragazzo per andare a fare una passeggiata. Ma a causa della sua goffaggine, Kate si dimentica di chiudere il negozio, che viene rapinato quella stessa sera. Suscitando la delusione della signora Natalia (Michelle Yeoh). Sfrattata di casa, la giovane è costretta a tornare a vivere dai suoi genitori Ivan (Boris Isakovic) e Petra (Emma Thompson) e da sua sorella Marta (Lydia Leonard).