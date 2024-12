Iodonna.it - Epifania all’insegna dell’arte a Torino. E fughe esotiche di primavera, a tutta natura addal Siciclia al Sudafrica. Venite con noi?

Ancora aria di festa e di vacanze a, con gli esclusivi viaggi di iO Donna. Per il ponte dell’, quattro giornie dello spettacolo (dal 3 al 6 gennaio 2025) seguendo un fitto programma alla scoperta del cuore della città, dei musei e dei palazzi reali sabaudi, in compagnia di Anna Maria D’Urso, giornalista di iO Donna. Raduno dei Babbi Natale da record per il Regina Margherita diX Leggi anche › Ac’è un festival dedicato allo sguardo delle donne Acon iO DonnaUn’occasione unica per ammirare le nuove sale allestite al Museo Egizio senza la consueta folla: le lettrici e i lettori visiteranno il museo un’ora prima dell’apertura, guidati da un egittologo.