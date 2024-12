Tvplay.it - Dal Milan al Napoli, beffata anche la Juve: colpo Manna

In attesa che si concluda questo turno di campionato, di fatto, bisogna registrare un’importante novità di calciomercato che riguarda.In quest’ultimo turno prima di Natale, di fatto, già sono successe tante cose in Serie A. Il, seppur con qualche difficoltà, ha battuto venerdì scorso il Verona di Paolo Zanetti. Il, invece, ha sconfitto ieri sera allo Stadio Marassi il Genoa di Patrick Vieira.Dalalla(LaPresse) tvplay.itGli azzurri, sempre in attesa della sfida delle ore 18.00 tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Empoli di Roberto D’Aversa, sono tornati in vetta classifica. Tuttavia, nonostante il successo del Marassi, Antonio Conte non è rimasto contesto del secondo tempo dei suoi uomini.Dopo un grandissimo primo tempo, dove ci sono stati i gol realizzati da Anguissa e Rrahmani, il Genoa ha infatti prima dimezzato lo svantaggio con Pinamonti e poi ha sfiorato più volte il pareggio.