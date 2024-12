Ilgiorno.it - Consolidato approvato, determinante l’astensione di De Marco

di Agostino De, consigliere di Forza Italia consente all’amministrazione del sindaco Airoldi di approvare il bilancio. Una mossa che ha suscitato sorpresa e ma anche molti mal di pancia. L’assemblea si è riunita venerdì sera per la terza volta per discutere il bilancio, dopo due sedute precedenti concluse senza esito positivo: nella prima era mancato il numero legale, nella seconda i voti favorevoli. Questa volta, grazie aldi Dee della presidente Marta Gilli, il documento ha ottenuto i voti necessari per l’approvazione. Il bilancio è passato con 12 voti favorevoli della coalizione di centrosinistra, 11 contrari le opposizioni e le 2 astensioni decisive. Il capogruppo di Forza Italia ha giustificato la sua scelta con motivazioni pratiche, spiegando che il mancato via libera avrebbe bloccato l’attività amministrativa e l’assunzione di 18 nuovi dipendenti comunali.