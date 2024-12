Calcio serie D | ore 1430 al Galli L’Imolese di D’Amore ci prova Ma Ravenna è un cliente scomodo

Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: ore 14,30 al Galli. L’Imolese di D’Amore ci prova. Ma Ravenna è un cliente scomodo

E derby sia. Pomeriggio bollente al, l’ultimo del 2024 per Imolese e Forlì, di fronte alle 14,30 nella giornata che chiude il girone d’andata. Biancorossi primi assieme al Tau e reduci da cinque vittorie consecutive (sei nelle ultime sette), chee i suoi accolgono tra la mura amiche con rispetto, ma anche con la consapevolezza di essere squadra solida. "La squadra è carica e vogliosa di confrontarsi con quella che al momento, assieme al Tau, è la migliore formazione del girone – dice, esaltando il gruppo di Alessandro Miramari –. Non vediamo l’ora di scendere in campo per sfidarli. "Esprimono il migliordel campionato e in rosa hanno ottimi giocatori, occupando meritatamente il primo posto. Speriamo possa esserci tanta gente allo stadio. Se così sarà, cercheremo di fornire una prestazione degna di un pubblico delle grandi occasioni".