Oasport.it - Volley femminile, il Tianjin si regala la finale al Mondiale per Club: sfiderà Conegliano o Milano?

Leggi su Oasport.it

IlBohai Bank è la prima finalista alper2024 di, dopo aver sconfitto il Dentil Praiae per 3-1 (25-23; 25-21; 24-26; 25-22). La formazione cinese, padrona di casa ad Hangzhou, ha rispettato il pronostico della vigilia regolando le vice campionesse del Sudamerica e meritandosi così l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata, che andrà in scena domenica 22 dicembre (ore 12.30 italiane).Per la prima volta nella storia una compagine cinese giocherà l’incontro che assegnerà il prestigioso titolo e di fronte si troverà sicuramente una formazione italiana: sarà la vincitrice del derby tra, in programma alle ore 12.30 odierne. Sarà la rivincita delladell’ultima Champions League, le Pantere partiranno con i favori del pronostico ma Paola Egonu e compagne, che nella fase a gironi erano state sconfitte proprio dal, hanno le carte in regola per fare il colpaccio.