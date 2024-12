Ultim' ora

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

23.12 Manovra: ok Camera con 204sì e 110no L'Aula della Camera ha approvato la legge di Bilancio. Il testo è passato con 204 voti a favore,110 contrari e 6 astenuti.La manovra passa al Senato.Il sì definitivo è previsto per il 28/12. Cambia la flessibilità in uscita: si potrà cumulare previdenza obbligatoria e complementare per raggiungere un assegno pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni.Al Ponte sullo Stretto 1,4 miliardi in più. Dieci milioni nel 2025 per gli psicologi a scuola. Saltano gli aumenti dei pedaggi autostradali.