Tragico scontro tra auto e moto | sull’asfalto resta il corpo di Massimo Sbrocco Aveva 59 anni ed il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero in ospedale Lo scontro a San Cleto Roma

Leggi su Dayitalianews.com

incidente nel quartiere SanUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 21 dicembre, nel quartiere San, a nord-est di, unciclista di 59, è deceduto ina causa delle ferite riportate. L’impatto èintorno alle 8.30 su via del Casale di San Basilio, all’incrocio con via Nomentana.La dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, il sinistro ha coinvolto una Dacia Sandero, guidata da un uomo di 49, e unaHonda SH condotta da. Entrambi i veicoli, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrati in prossimità dell’incrocio. Si ipotizza che uno dei due mezzi fosse intento a svoltare, ma la dinamica è ancora al vaglio dellerità.Interventi sul luogoSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato ilciclista al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.