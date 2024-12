Isaechia.it - Thais Wiggers a Verissimo parla dell’ex compagno Teo Mammucari: “Tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare da 18 anni, come fai con una persona così?”

è stata ospite dell’odierna puntata di. L’ex velina si è raccontata a pieno ripercorrendo le varie tappe della sua vita.Dalla sua esperienza di maternità, comprese le difficoltà di essere una mamma straniera in Italia lontana dalla propria famiglia, passando per la splendida amicizia che la lega a Juliana Moreira e Melissa Satta.La modella ha rivissuto anche la sua bellissima storia d’amore con Teo, nonostante abbia perso l’incanto dopo la separazione.Riascoltando le parole del comico in occasione del suo monologo a Le Iene, in cui narrava la posizione svantaggiosa dei padri nell’ambito della separazione, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.aveva raccontato di non aversua figlia per treperché sua madre aveva deciso di trasferirsi con lei in Brasile:Io non ero d’accordo con le sue parole e gliel’ho fatto presente quando lui ha fatto questo monologo.