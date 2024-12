Ilrestodelcarlino.it - “Terry“, conspiracy thriller unisce Croazia e Urbino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un romanzo nato da una “visione“ che in pochi giorni ha scalato le classifiche di Amazon tra i: si intitola ““ e a scriverlo è un urbinate, Andrea Aromatico. Com’è nata l’idea di scrivere questo romanzo? "Un giorno mentre giravo con il mio cane, un pastore tedesco femmina, per le campagne della, dove vivo da un po’ di anni, mi sono chiesto: “E se tutto questo mi fosse portato via, come reagirei? Cosa farei se dovessi ritrovarmi solo col mio cane, e forze oscure dovessero addirittura separarmi anche da lei? E cosa farei, se dovessi scoprire che tutta la mia vita è stata una bugia?“. Da qui è partita l’onda creativa che mi ha fatto scrivere il libro, che appunto parla di un uomo e del suo cane, particolarissimo, rimasti soli al mondo e costretti a trasformarsi in due ‘guerrieri della luce’ per contrapporsi a forze oscure apparentemente onnipotenti".