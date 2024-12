Udine20.it - Strauss Festival Orchester Wien al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 31 dicembre

Valzer, polke e trascinanti arie d’operetta: aldaritorna laper il tradizionale concerto di San SilvestroUn turbinio di vivaci e leggeri ritmi di danza e arie d’operetta, la più spumeggiante delle orchestre e la splendida voce del soprano Svenja Isabella Kallweit: martedì 31alle 18.00 ritorna aldal’irrinunciabile appuntamento musicale di San Silvestro con la trascinantediretta da Vinzenz Praxmarer, protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha eguali al mondo.Il programma, anch’esso nel pieno rispetto della tradizione, sarà di sicuro appeal per ogni tipo di pubblico: impossibile non farsi coinvolgere dai travolgenti valzer, dalle polke e da tanti altri capolavori della musica mitteleuropea a cavallo fra Ottocento e Novecento, come ad esempio le splendide arie del Pipistrello di Johannfiglio, della Vedova allegra di Franz Lehár (1870 – 1948) e della Principessa della Ciarda di Emmerich Kálmán (1882 – 1953).