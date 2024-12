Oasport.it - Slittino naturale: subito tripletta azzurra al femminile, trionfa Lanthaler. Sette podi azzurri

Partenza super per l’Italia nella Coppa del Mondo disu pista. Prima tappa in quel di Winterleiten dove nelle due gare d’apertura arrivano una vittoria ein totale per il Tricolore. La protagonista è Evelin: nel singoloper lei arriva la vittoria con il tempo di 2’01?71, seguita dalle connazionali Daniela Mittermair (+0?70) e Nadine Staffler (+0?82).Nel doppio maschile Tobias Paur e Andreas Hofer si sono piazzati al secondo posto, seguiti dai fratelli Matthias e Peter Lambacher al terzo, nella gara vinta dagli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger con il tempo di 1’04?26.Nel singolo maschile Alex Oberhofer è salito sul secondo gradino delo, a settantacinque centesimi dal vincitore, l’austriaco Michael Scheikl, che ha chiuso in 1’59?35.