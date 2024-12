Laprimapagina.it - San Felice a Cancello. Cittadini cinesi e reati in Italia: cosa accade in caso di omicidio

Quando un cittadino cinese compie unin, le leggi del nostro Paese si applicano nella loro totalità, indipendentemente dalla nazionalità della persona coinvolta. L’ordinamento giuridicono prevede regole precise per igravi come l’, e queste norme si applicano a tutti coloro che commettono tali atti sul territorio nazionale, siano essini o stranieri.Il quadro giuridico: la leggena vale per tuttiIn base al principio di territorialità sancito dall’articolo 6 del Codice Penale, chiunque commetta un reato inè soggetto alle leggine. Questo significa che un cittadino cinese accusato diverrà giudicato secondo il Codice Penaleno e le procedure giudiziarie previste dalla nostra legislazione.L’è considerato uno deipiù gravi e è disciplinato dall’articolo 575 del Codice Penale, che prevede pene severe, solitamente dai 21 anni di reclusione fino all’ergastolo, a seconda delle circostanze aggravanti o attenuanti.