Rohrwacher | Senza social mi racconto nei film

Mathieu e Alice un tempo erano innamorati, una storia intensa e appassionata finita bruscamente. Quindici anni dopo si ritrovano per caso in una località balneare bretone dove lei vive, un periodo dell’anno fuori stagione. Lui è un attore famoso che cerca rifugio dalle sue insicurezze, lei un’insegnante di pianoforte che ha bisogno di una nuova luce. Ecco una seconda occasione per fare i conti con la propria relazione in Le occasioni dell’amore, commedia drammatica di Stéphane Brizé interpretata da Guillaume Canet nel ruolo di Mathieu e Albain quello di Alice. Proprio l’attrice– reduce dal grande successo dell’ultima stagione de L’Amica geniale e sempre più di casa sotto le Due Torri– questa sera alle 21 sarà al Pop Up Cinema Jolly di Bologna col regista francese per l’anteprima delche poi uscirà nelle sale il 23 dicembre.