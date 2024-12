Ilrestodelcarlino.it - Pendolari, treni Faenza-Ravenna e Reggio-Guastalla: la Regione aggiusta gli orari. Come

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 dicembre 2024 - Sulla tratta ferroviariaa partire da martedì 7 gennaio 2025 ci saranno modeste variazioni dio per alcune corse a seguito dell’introduzione della nuova coppia diregionali veloci messi a disposizione dallaper migliorare i collegamenti dalle Due Torri alla Romagna ed entrati in circolazione dallo scorso 9 dicembre. L’assessorato Mobilità e Trasporti dall’entrata del nuovoo invernale del 16 dicembre 2024, ha infatti avviato un confronto tecnico contalia Tper e Rfi che ha portato a una piccola modifica con l’obiettivo di agevolare chi usa il treno quotidianamente per recarsi sui luoghi di lavoro. Le modifiche interesseranno la tratta in questione attraverso una rimodulazione del servizio e garantendo al tempo stesso un’alternativa di viaggio entro 30 minuti.