Panama CharlieSalvo il re dell’off-shore

Il noto imprenditore lussemburghese Charles Ewert, salito agli onori delle cronache internazionali per aver curato, negli ultimi trent’anni, la costituzione e l’amministrazione di numerose società fiduciarie in Sud America, che gli sono valse il soprannome di “Charlie”, non sarà estradato a. Lo annuncia la difesa dell’imprenditore, un team composto da Andrea Puccio e da Giulia Cagnazzo, dello studio legale Puccio Penalisti Associati. La richiesta di estradizione era connessa all’esecuzione di una sentenza di condanna a cinque anni di reclusione emessa dall’autorità panamense nei confronti di Ewert per il reato di falso aggravato ai danni dell’armiere austriaco Gaston Glock, e relativo in particolare alla falsificazione di numerosi atti di una società panamense, al fine di sottrarre indebitamente ingenti somme di denaro, per un valore di oltre 30 milioni di dollari.