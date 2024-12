Oasport.it - Next Gen ATP Finals 2024: Learner Tien è il primo finalista, Michelsen cala di netto

Leggi su Oasport.it

è ildelleGen ATP. Il diciannovenne californiano batte Alex, un anno più avanti, ma dello stesso Stato USA, per 2-4 4-2 1-4 4-0 4-1 in quel di Jeddah e va a prendersi l’ultimo atto, che disputerà con uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Luca van Assche.Ilset, vista anche la versione corta, scorre via in maniera veloce. Pure troppo, visto che i due si danno un fastidio sostanzialmente relativo. Questo, almeno, vale fino al 3-2 per, che nel sesto game, un po’ per meriti suoi, un po’ per demeriti di, sale fin sullo 0-40 e, sul 15-40, capisce dove va l’avversario di dritto per giocargli il rovescio lungolinea vincente che vale il parziale.C’è un po’ più di lotta già dall’inizio del secondo set, conche riesce nel terzo gioco a issarsi per la prima volta a palla break (sebbene in forma di 40 pari, punto decisivo).