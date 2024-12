Next Gen Atp Finals 2024 | la finale sarà Tien-Fonseca sconfitti Michelsen e Van Assche

Leggi su Sportface.it

È Learneril primo finalista delleGen Atp, di scena in Arabia Saudita a Jeddah. Lo statunitense ha vinto il derby a stelle e strisce contro Alexin rimonta con il punteggio di 2-4 4-2 1-4 4-0 4-1 in un’ora e 35 minuti di gioco. Il californiano classe 2005 affronterà nellaper il titolo il brasiliano Joao, che ha dominato la sua semicontro un Luca Vanacciaccato e lontano dalla sua miglior versione. Il classe 2006 di Rio de Janeiro si è imposto in tre set con l’eloquente punteggio di 4-2 4-2 4-1 in un’ora esatta, dimostrando una volta in più di essere forse l’astro nascente più luminoso del mondo del tennis.Incidunque un remake della sfida del gruppo A, vinta in quattro set dal brasiliano.inoltre, all’età di 18 anni e 3 mesi, diventa il secondo giocatore più giovane della storia a raggiungere ladelleGen Atp; meglio di lui solo Jannik Sinner, che ci riuscì a 18 anni e 2 mesi nel 2019, edizione poi vinta dall’attuale numero uno del mondo incontro il più esperto Alex de Minaur.