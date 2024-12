Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Cardinale non è uno squattrinato. Che risposta alla Curva”

Il giornalista Francoha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nella sua edizione online, soffermandosi sulla permanenza aldi Gerry. Ecco, dunque, il suo pensiero. "Gerry, il numero uno di RedBird, il fondo americano proprietario delle quote del, ha giocato d'anticipo. Si capisce forse soltanto ora il vero impedimento per il quale nei giorni scorsi è rimasto negli Usa evitando di parteciparefesta per i 125 anni del, assenza molto criticata. Con una mossa a sorpresa, che tra l'altro denota la determinazione del fondo RedBird di restare a lungoguida del club rossonero,ha rifinanziato il vender loan con il vecchio proprietario, il fondo Elliott guidato dfamiglia Singer".