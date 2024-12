Davidemaggio.it - L’Anno che Verrà: il cast del concertone di fine anno su Rai 1

Tutto è pronto perche, lo show musicale del 31 dicembre di scena per il secondoconsecutivo in Calabria. Da Crotone si passa a Reggio Calabria, con Marco Liorni per la prima volta alla conduzione deldi Rai 1 e un ricco parterre di artisti attesi sul palco nella lunga serata di martedì prossimo che chiuderà il 2024 e darà il benvenuto al 2025.Ildeche2024Da Arisa e Clementino, reduci da The Voice Kids, ai coach di Ora o Mai Più come Alex Britti, Patty Pravo e Rettore, sono molti i volti noti al pubblico di Rai 1 che salirsul palco di Reggio Calabria, tra cui anche Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.Ecco, ad oggi, gli artisti confermati e annunciati perche:Alex BrittiAnna OxaArisaBigMamaClementinoCristiano MalgioglioDiodatoErmal MetaJ-AxLeo GassmanLos LocosNino FrassicaPatty PravoRettoreRicchi e PoveriRomina PowerSal Da VinciSandy Martonche: ildeldisu Rai 1 Davide Maggio.