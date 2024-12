Quifinanza.it - La fusione tra Honda e Nissan potrebbe dar vita al terzo colosso dell’automotive

Un nuovodell’automobile sta per nascere., seconda e terza azienda di auto più grandi del Giappone, dopo Toyota, sarebbero in trattativa per unache darebbealgruppo automobilistico mondiale per veicoli venduti. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, l’accordochiudersi già il 23 dicembre.: un nuovoL’obiettivo dell’accordo è quello di riunire i due costruttori in un unico grande gruppo in grado di competere contro Tesla e i produttori di auto elettriche cinesi. Una holding, le cui quote sono ancora da definire, a cuiaggiungersi anche Mitsubishi Motors (è il principale azionista con il 24% delle quote).Secondo Bloomberg, ladarebbea un gruppo da 54 miliardi di capitalizzazione con una capacità produttiva di 7,4 milioni di veicoli all’anno (8,5 milioni includendo anche Mitsubishi), avvicinandosi ai numeri di Toyota e Volkswagen.