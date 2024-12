Lanazione.it - Il Tubone della Valdinievole. Conclusi tre lotti della maxi opera. Collegherà Pieve a Santa Croce

Leggi su Lanazione.it

Era il 5 giugno 2020 quando Acque, durante il primo, lento ritorno alla normalità dopo l’emergenza da Covid-19, annunciava l’avvio dei lavori del, il-collettore fognario che avrebbe convogliato i reflui che arrivano al depuratore dia Nievole fino a quello disull’Arno, passando per Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi e Fucecchio. Dopo aver affrontato (e superato) numerose sfide, oggi quel progetto è ormai prossimo allaone: tre dei quattrodi lavoro sono terminati, così come è praticamente completata la trasformazione dei depuratori lungo il percorso delin stazioni di sollevamento.principale dell’Accordo del Cuoio, ilè un-collettore fognario lungo 24 chilometri, realizzato in ghisa e con un diametro di 900 millimetri, per un investimento di 40 milioni.