Ilgiorno.it - Il PalaBorsani cambia nome. Si chiamerà SoeVis Arena: "Ultimo step del restyling"

"Benvenuti alla". Da questa settimana saranno accolti così gli spettatori degli eventi che troveranno spazio al. Domani, in occasione della partita di basket dei Knights contro Fulgor Fidenza, sarà ufficialmente inaugurata la nuova denominazione dell’impianto. L’annuncio ha avuto luogo questa settimana con il presidente dei Legnano Knights e di Sport+Knights Events, Marco Tajana, Cristina Borroni, vice sindaco reggente di Castellanza e Domenico Ditto, presidente di Soeni, società energetica italiana (è la nuova identità della società). "È un ulteriore passaggio di un’avventura e di una gestione iniziata nel 2020, in piena pandemia – ha spiegato Tajana -. Allora abbiamo trovato unun po’ agonizzante, nel senso che sicuramente era un impianto utilizzato ma che non esprimeva più tutte le sue potenzialità sotto numerosi punti di vista.