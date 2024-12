Ilrestodelcarlino.it - I figli di Pierina all’attacco: “Basta sciacallaggio nei confronti di nostra madre”

Rimini, 21 dicembre 2024 – "Nelle ultime settimane è stata portata allaattenzione una pluralità di contenuti di dubbio gusto – laddove non autenticamente diffamatori – inerenti alla povera signora Paganelli ed alla sua famiglia, raggiunta recentemente da deprecabili tentativi di estorsione di informazioni sull'indagine da commentare su questa o quella piattaforma". Lo scrivono Marco e Monica Lunedei, avvocati di Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, idiPaganelli, massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 a Rimini. Aggiungono gli avvocati: "Comprendiamo che il caso relativo a questo omicidio sia in grado di catalizzare, anche soltanto per semplice curiosità, l'attenzione dei più. Il nostro ruolo ci impone tuttavia di ricordare a tutti che la triste vicenda che ci occupa ha al centro la morte di una persona ed il dolore incommensurabile della famiglia che la amava.