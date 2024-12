Isaechia.it - Grande Fratello, scambio di concorrenti tra il reality italiano e quello albanese: Signorini svela chi andrà in Albania

Nuova gitarella fuori porta per idell’attuale edizione del.Dopo la breve e intensa avventura alspagnolo per Tommaso Franchi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la Casa delshow di Canale 5 si sta confermando sempre più un albergo, dove i suoi inquilini possono entrare, uscire e concedersi anche l’Erasmus televisivo fuori dall’Italia.È di poche ore fa la notizia di unoditra ile il Big Brother Vip. Ad annunciarlo è stato direttamente il conduttore nel corso della prima puntata del programma andata in onda ieri sera.Le sue parole riportate da Biccy.it:Il nostro obiettivo è fare degli scambi didi questa edizione del Big Brother Vipcon dei concorrente dell’edizione che è attualmente in onda del