Iodonna.it - Fare vino sostenibile significa avere più rispetto per l’ambiente e per la salute, cercando di preservare le risorse per le generazioni future. La sperimentazione sul campo, cioè in vigna, è fondamentale iIn Franciacorta

Leggi su Iodonna.it

piùpere per ladileper le. Lasulin, è. In(zona collinare in Lombardia, tra Brescia e l’estremità meridionale del Lago d’Iseo), i viticoltori si sono dati delle regole più restrittive di quelle dettate dalla normativa vigente in materia di utilizzo degli agrofarmaci per normare le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari sui vigneti, soprattutto laddove i contesti urbani coesistono con l’attività agricola. Vini, Champagne e cibo: 10 accoppiate perfette per non sbagliare X Leggi anche › Fine settimana in, trae cultura Nuove tecniche inNon è finita.