Eboli, notte di paura: due sorelle bloccate per ore in ascensore fuori servizio

Ore di tensione a, dove duetrentenni sono rimaste intrappolate per cinque lunghe ore all’interno di unapparentementeuso nelle palazzine Acer di via Gerardo Romano Cesareo.Il fattoCome riportato da SalernoToday, l’incidente si è verificato nella, quando le due donne, impossibilitate a contattare l’esterno per l’assenza di linea telefonica, hanno cercato invano di attirare l’attenzione gridando e facendo rumore. La situazione è stata particolarmente drammatica per una delle due, che soffre di claustrofobia.La madre, preoccupata per la mancanza di notizie, ha dato l’allarme alle 8:30 del mattino. È stato però un condomino ad accorgersi che l’era fermo tra il primo e il secondo piano e a chiamare i soccorsi.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno finalmente liberato le due, ponendo fine a unadi angoscia.