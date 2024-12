Ilrestodelcarlino.it - "Contro la Fermana una gara difficile"

Fame di punti sotto l’Albero sia per lache per il Castelfidardo. I primi, penultimi, sono a caccia della prima vittoria in campionato casalinga. I fidardensi invece a caccia del riscatto dopo la sconfitta internal’Ancona. "Ci aspetta un matchuna squadra che vorrà fare punti - le parole di Caprari, attaccante dei fidardensi -. Ma anche noi abbiamo questo obiettivo". Ancora di più dopo la beffa di domenica in casal’Ancona che ha interrotto la serie di vittorie di fila che durava per il Castelfidardo da tre turni. "E stata una bella partita,. È vero che siamo usciti sconfitti. La prestazione non è mancata, ma non è bastato. Sicuramente ci sono cose da migliorare. In settimana abbiamo visto dove abbiamo sbagliato e abbiamo lavorato proprio su questi aspetti".