Lanazione.it - «Consigliere Paolo Bertini inadeguato e senza memoria: Sindaco Ghinelli riprenda la delega e pubblichi subito l’avviso pubblico per la magistratura della Giostra del Saracino»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 dicembre 2024 – «laper ladel». Così la dichiarazione dei Consiglieri Comunali Alessandro Caneschi e Giovanni Donati PD, Francesco Romizi di Arezzo 2020 e Michele Menchetti «La risposta al nostro comunicato da parte delto alladel, forse ancora “rammaricato” a seguito del ritiro delle sue pratiche dall’esame dell’ultimo Consiglio Comunale, denota la sua inadeguatezza per ricoprire questo importante ruolo, oltre ad una mancanza di. Questa la vera ricostruzionevicenda e non quella falsa riportata da. La proposta di istituire un’alboper la selezione dei membriè stata fatta pubblicamente, in data 15 ottobre dalAlessandro Caneschi, durante una trasmissione televisiva realizzata ad hoc sulladelalla quale erano presenti oltre ai Consiglieri Comunalie Caneschi, anche ex rettori di quartieri e giornalisti.