Scuolalink.it - Concorso PNRR 2024: le certificazioni linguistiche valide per la tabella dei titoli valutabili

Leggi su Scuolalink.it

Per i docenti che partecipano al, ladeispecifica qualisono accettate per incrementare il punteggio. In particolare, sono richiestidi livello almeno C1 in lingua straniera, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione secondo le disposizioni vigenti. Ecco i dettagli sullee i requisiti per il loro riconoscimento.e punteggio assegnato alSecondo l’allegato B del, ledevono essere conseguite ai sensi del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, prot. 3889, e rilasciate esclusivamente da enti inclusi nell’elenco riconosciuto dal MIUR. I punteggi attribuiti per lesono: Livello C1: 3,75 punti.