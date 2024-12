Anteprima24.it - Basket, Paperdi JuveCaserta: ultima trasferta dell’anno al PalaTriccoli di Jesi

Tempo di lettura: 3 minuti2024, seconda consecutiva, per la2021, che domani, domenica, con palla a due alle ore 18.00, sarà ospite neldidella locale General Contractor. I marchigiani condividono con i bianconeri e con altre tre squadre l’ottava posizione in classifica con un bilancio speculare dei casertani in questa prima parte di stagione: cinque vittorie interne e tre esterne per un totale di sedici punti, frutto di otto successi ed altrettante sconfitte complessive. Unadifficile, quindi, per la, che l’affronta galvanizzata dalla striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Ed è unatutta particolare per coach Damiano Cagnazzo, che proprio aha iniziato la sua carriera tecnica sedendo sulla panchina marchigiana prima come assistente (2011/2015) e, poi, come head coach, sempre in Legadue dal 2015 al 2019.