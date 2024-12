Oasport.it - Basket, Jorge Garbajosa: “NBA in Europa? Si farà, Adam Silver non parla a caso. L’Eurolega ad Abu Dhabi non mi piace”

Leggi su Oasport.it

non chiaro, ma chiarissimo. L’ex Treviso e Toronto Raptors, oggi presidente di FIBA Europe da un anno e mezzo, riporta in modo palese quello che già si sapeva da molto tempo: NBA sempre più vicina allo sbarco in, ma senza passare dal. Il tutto segue una lunga serie di dichiarazioni, più o meno nette, che fanno capire come lo sbarco della Nationalball Association nel Vecchio Continente sia più di una semplice ipotesi.ndo con Marca,ha dichiarato quanto segue: “La realtà è che sono convinto che si. Il Commissioner NBAnontanto perre. E lo ha detto perché è la verità, perché credono in una chiara opportunità in. Con un grande prodotto, grandi squadre, con marchi come Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce, la mancata sostenibilità è una minaccia.