Ilrestodelcarlino.it - Bambini non vaccinati. Notificati all’Ausl Romagna 267 ricorsi contro le sanzioni

Continuano le comparizioni davanti ai giudici di pace dei genitori che non hanno ottemperato alle vaccinazioni obbligatorie per i loro figli da 0 a 16 anni e hanno fatto ricorsol’ingiunzione di pagamento della relativa ammenda di 198,26 euro inviata loro d. A settembre scorso, l’Ausl, per tutto il territorio romagnolo, dava conto di un centinaio di. Da allora - i genitori hanno 30 giorni di tempo dalla notifica per pagare o fare ricorso - il numero dei ricorrenti, che via via hanno ricevuto la sollecitazione al pagamento dell’ammenda, ha continuato a crescere, arrivando ai 267 di oggi. Il decreto Lorenzin impedisce l’iscrizione alle scuole materne e agli asili nido ainon, mentre prevedeeconomiche per i genitori che iscrivono i loro figli alla scuola dell’obbligo (dalla primaria alle superiori, sino ai 16 anni), senza le prescritte vaccinazioni.