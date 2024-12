Ilgiorno.it - Adolescenti iperconnessi e più soli: "Vivono due mesi l’anno sul web"

MILANOGlitrascorrono in media duesui social e nelle chat: a tanto ammonta il tempo “virtuale“ se si proietta la media giornaliera su 365 giorni. A inquadrare il fenomeno della dipendenza dal web e i rischi connessi - dati e segnalazioni alla mano - è Fondazione Carolina con il suo servizio di Pronto intervento cyber, RE.Te. - REscue TEam. Che nel biennio scolastico 2022-23 è stato chiamato a svolgere oltre 250 interventi continuativi a supporto di studenti e famiglie. Il 40% delle segnalazioni ricevute, a livello nazionale, riguarda episodi di cyberbullismo tra pari mentre in un caso su quattro si è trattato di cyber attacchi contro docenti; il 14% delle segnalazioni era per gruppi illegali su Telegram, l’11% per episodi di sexting e il 5% per adescamento e violazione della privacy; il 3% per revenge porn.